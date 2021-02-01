Путин поручил проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку содержащихся в заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел", - говорится в тексте поручений.

Доклад главе государства на эту тему до 1 июня 2021 года должен представить генпрокурор Игорь Краснов.

На заседании СПЧ в декабре о многочисленных нарушениях в отношении фигурантов уголовных дел сообщил один из участников совета Евгений Мысловский. В качестве примера он привел дело журналистки Ирины Славиной и ряд других. Резюмируя, Мысловский отмечал, что "в обществе сложилось стойкое убеждение, что существующая система контроля в уголовно-судебном производстве, то есть так называемые встроенные в УПК процессуальные фильтры, не способны обеспечить надлежащий контроль за правосудием".