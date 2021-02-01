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Медведев: РФ не хочет дестабилизации в Белоруссии, но в дела Минска не вмешивается

Как отметил замглавы Совета безопасности РФ, конституционный процесс в республике "должен идти по внутреннему сценарию"

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Россия не хочет дестабилизации в Белоруссии, но не вмешивается во внутренние дела Минска и не предлагает рецептов в решении проблем страны. Об этом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, комментируя политическую ситуацию в Белоруссии.

"Мы в этом смысле только внимательно наблюдаем за тем, что происходит, и, конечно, не хотели бы никакой дестабилизации в Белоруссии, несмотря на то, что целый ряд стран сейчас активно этим занимается, пытается вовсю вмешиваться во внутренние белорусские дела, предлагает разные рецепты и так далее. Мы этим не занимаемся. Пусть сами определяются", - сказал Медведев.

Он напомнил, что в Москве всегда "исходили из этого, и конституционный процесс, о котором объявил (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию".

"Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения", - добавил Медведев.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
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