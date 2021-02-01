Медведев считает, что вопрос о статусе Карабаха обсуждать преждевременно

"Совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе [Карабаха] действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать, потому что любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд", - сказал он в интервью российским СМИ.

Медведев указал и на то, что позиции сторон конфликта в этом вопросе "очень сильно различаются, даже внутри Армении идут дискуссии". "А я напомню, что Армения ведь не признавала независимость Карабаха. Об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Поэтому вопрос о статусе лучше отодвинуть на будущий период", - уверен замглавы Совбеза РФ.