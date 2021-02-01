Медведев не считает сотрудничество РФ и Турции в Карабахе элементом долгосрочной политики

Комментируя в интервью российским СМИ роль Турции в карабахском конфликте, Медведев отметил, что она является очень важным партнером для России, очень близка к Азербайджану, и "этот фактор невозможно не учитывать".

"У нас с ними продуктивный диалог - президент нашей страны постоянно общается с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом на эту тему", - сказал он. Медведев напомнил, что ранее было "принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские, и это тоже элемент общей стабилизации".

"Но я бы не стал это оценивать как элемент какой-то долгосрочной политики или выстраивать здесь одну из конспирологических теорий. Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. А реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции", - заявил Медведев.