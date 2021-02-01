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Путин поручил обеспечить соблюдение прав журналистов в регионах

Поручение должно быть выполнено до 1 мая

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить соблюдение прав журналистов, предусмотренных законом о СМИ. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такое распоряжение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

"Полномочным представителям президента РФ в федеральных округах совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных законодательством о средствах массовой информации", - говорится в перечне поручений.

Ответственными за исполнение назначены Александр Гуцан, Игорь Комаров, Сергей Меняйло, Юрий Трутнев, Владимир Устинов, Владимир Якушев, Юрий Чайка, Игорь Щеголев, Валерий Фадеев. Поручение должно быть выполнено до 1 мая.

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