Клишас не считает, что законы нужно менять "на злобу дня" из-за несанкционированных акций

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не видит необходимости менять законодательство РФ в связи с прошедшими в стране несанкционированными митингами, но проанализировать тему вовлечения детей в такие акции, по его мнению, нужно.

"Не считаю, что нужно принимать какие-то изменения на злобу дня, но анализ по итогам действующих норм необходим. Особого внимания требуют две темы. Это вовлечение в противоправные действия несовершеннолетних, особенно посредством соцсетей. И вмешательство во внутренние дела из-за рубежа, в том числе через социальные сети, управление контентом по так называемым правилам сообщества", - сказал Клишас журналистам в понедельник.

По его мнению, главный вывод заключается в том, что власть должна находиться в постоянном диалоге с людьми, отвечать на все вопросы, которые беспокоят общество.

Вместе с тем сенатор полагает, что последние события показали очень низкий потенциал протестной активности в России, что "можно объяснить отсутствием у лидеров протестов какой-либо позитивной повестки". "Отсутствием позитивной повестки объясняется и попытка радикализации протеста", - добавил Клишас. Как очень низкую он охарактеризовал и протестную активность в Красноярском крае, который он представляет в Совете Федерации. "В городе с населением в один миллион человек протестовать вышло 240 человек, по одному человеку в Канске и Минусинске, что говорит как о низкой протестной активности, так и о том, что власти региона находятся в постоянном диалоге с гражданами", - уверен парламентарий.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.