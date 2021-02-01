Песков: ФБК призывом ввести санкции против россиян подтвердил свой статус иноагента

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), обратившись с призывом к президенту США Джо Байдену ввести санкции против нескольких десятков российских бизнесменов и политиков, подтвердил свой статус иностранного агента. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов - фонд де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, что в Кремле думают о санкционной риторике запада, Песков заметил, что это мнение "хорошо известно". "Мы неприемлем эти санкции. Мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы считаем, что это совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений. Никакой перспективы у этого метода нет", - подчеркнул он.

30 января в Facebook Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК, был размещен текст обращения к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков россиян.