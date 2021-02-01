{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: ФБК призывом ввести санкции против россиян подтвердил свой статус иноагента

Представитель Кремля уточнил, что Москва считает ограничительные меры "совершенно неправильным методом ведения межгосударственных отношений"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), обратившись с призывом к президенту США Джо Байдену ввести санкции против нескольких десятков российских бизнесменов и политиков, подтвердил свой статус иностранного агента. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов - фонд де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, что в Кремле думают о санкционной риторике запада, Песков заметил, что это мнение "хорошо известно". "Мы неприемлем эти санкции. Мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы считаем, что это совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений. Никакой перспективы у этого метода нет", - подчеркнул он.

30 января в Facebook Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК, был размещен текст обращения к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков россиян.  

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
Песков: Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены"
Читать полностью