Песков: понимание даты и формата послания Федеральному собранию появится "на неделях"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Понимание, когда и в каком формате состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, появится "на неделях". Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких решений на этот счет. Эпидемиологическая обстановка, хотя и вызывает умеренный оптимизм в России, но она переменчива. Поэтому, скажем так, на неделях, будет лучшее понимание", - сказал он.

20 января, отвечая на аналогичный вопрос журналистов, Песков также отмечал, что дата послания пока не определена, а ее формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Представитель Кремля заверил, что "по мере того, как президент определится с датой оглашения послания", журналисты будут проинформированы.

Источник в российском парламенте сообщал ТАСС, что оглашение очередного послания президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля.