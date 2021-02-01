Песков назвал логичными обвинения правоохранителей в адрес главреда "Медиазоны" Смирнова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал логичными обвинения правоохранительных органов в адрес главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова.

"Ему же не вменяется участие в акции. Ему другое вменяется. Там все абсолютно логично, просто обращайтесь в правоохранительные органы. Здесь не нужно передергивать, нужно все правильно называть", - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что Смирнову вменяют в вину ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга"). Он задержан 30 января и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен.

Поводом для задержания стали призывы в соцсетях принять участие в несанкционированной акции 23 января.