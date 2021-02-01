Постпредство РФ призвало представителя ОБСЕ оценить дискриминацию российских СМИ в Латвии

ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ необходимо дать оценку прекращению ретрансляции российских телеканалов в Латвии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении постоянного представительства России при ОБСЕ в Twitter.

"Кампания по борьбе с неугодными СМИ набирает обороты в Латвии. Сегодня прекращена ретрансляция таких популярных среди русскоязычного населения каналов как Первый Балтийский, "НТВ Мир" и "Рен ТВ Балтия". Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ дать оценку дискриминационным шагам Латвии в отношении российских медиа", - отметили в постпредстве.

С 1 февраля крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet прекращает ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима, сообщает пресс-служба оператора.