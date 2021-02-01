Посольство России в Мьянме готово оказать россиянам помощь в случае ухудшения обстановки

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ, проживающие на территории Мьянмы, не обращались за помощью к российским дипломатам, однако в случае ухудшения обстановки в стране, где ранее был объявлен режим ЧП, посольство готово оказать им помощь. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов.

"В случае ухудшения обстановки посольство примет все необходимые меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов российских граждан и сотрудников российской дипмиссии", - сказал он.

По данным Анисимова, "в настоящее время на территории Мьянмы находятся 50 российских специалистов, работающих по контрактам, и около 20 туристов". "Обращений за консульской помощью не поступало", - добавил он.

Дипломат также сообщил, что, по имеющейся информации, "в Мьянме продолжают работу головные офисы банков". "Ситуация с обеспечением продовольствия остается в целом стабильной", - подчеркнул он.

"Представители партии "Национальная лига за демократию" призвали своих сторонников не усугублять напряженную политическую ситуацию, воздержаться от проведения митингов", - подытожил пресс-секретарь посольства.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.