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Володин: Госдума открыта к диалогу с Конгрессом США, но при условии взаимного уважения

Многое будет зависеть от того, готов ли к такому формату взаимодействия Конгресс США, сказал спикер Госдумы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума готова вести диалог с Конгрессом США, но только при взаимном уважении и отказе от двойных стандартов со стороны американских парламентариев. Об этом в понедельник журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Наша страна открыта к диалогу, парламент открыт к такой работе, но нам важно, чтобы она велась на принципах взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов. Многое будет зависеть от того, готов ли к такому формату взаимодействия Конгресс США", - сказал спикер.

По его словам, пока со стороны представителей администрации США звучат высокомерные высказывания - "это перечеркивает взаимное уважение и многое другое, что необходимо, чтобы отношения развивались".

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Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссия
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