Володин заявил, что смешанная система выборов в Госдуму показала свою эффективность

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Смешанная система, при которой в Госдуму проходит половина депутатов по одномандатным округам, а половина - по партийным спискам, показала свою эффективность. Об этом в понедельник журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Смешанная система 50/50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - одномандатники. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами", - сказал он. Председатель палаты отметил, что активная работа в округе позволяет парламентарию понимать проблемы граждан и более эффективно представлять их интересы в Госдуме.

"Мне бы хотелось, если речь пойдет о выборах, избираться в округе, поскольку лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей", - добавил он. Володин заметил, что в его опыте был случай, когда он баллотировался и по округу, и по списку.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли попадание в восьмой созыв Госдумы лиц, не связанных ранее с политикой, в частности спортсменов, или увеличение числа женщин среди депутатов, спикер подчеркнул, что это решат избиратели. Он уточнил, что на выборах побеждают те, "в ком люди видят выразителя своих интересов, кто видит их проблемы и помогает их решать".

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам на пять лет.

Согласно закону, выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.