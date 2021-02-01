Посольство РФ в Молдавии призвало наказать вандалов, осквернивших мемориал красноармейцам

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии призвало правоохранителей найти и наказать вандалов, осквернивших мемориальный комплекс на месте захоронения советских солдат у села Руска Хынчештского района республики. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой диппредставительства.

"Решительно осуждаем очередной кощунственный акт вандализма против мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат, - подчеркнули в посольстве. - Призываем правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал - привести в надлежащий вид. Память павших солдат - священна".

По данным местной полиции, неизвестные нанесли оскорбительную надпись краской на монумент в ночь на 31 января. Мемориал был воздвигнут на месте захоронения воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии, которая встретила немецко-фашистские войска на государственной границе 22 июня 1941 года и участвовала в боях под Одессой и Севастополем.

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Однако исполнителей еще ни разу не удавалось поймать полиции.