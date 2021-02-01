МИД: РФ до сих пор не получила от ФРГ ответов по существу на запросы по делу Навального

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская сторона по состоянию на 1 февраля не получила от Берлина ответов по существу на запросы Генпрокуратуры в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что первый запрос об оказании правовой помощи Генпрокуратура РФ направила Минюсту ФРГ еще 27 августа 2020 г. "Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер дважды подтверждал российскому послу в Берлине, что ходатайство российской стороны непременно будет удовлетворено. По состоянию на 1 февраля 2021 г. ответа по существу от германской стороны не поступало", - отметили в МИД.

21 января пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что в ФРГ был направлен очередной запрос по случившемуся с Навальным, в котором ведомство призвало власти Германии ответить на ранее направлявшиеся ходатайства. В ГП пояснили, что, поскольку большая часть запросов российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям. Германская сторона подтвердила получение документа.