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Политический кризис в Мьянме
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МИД: РФ надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме через политический диалог

Рекомендуется российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на мирное урегулирование ситуации в Мьянме через политический диалог в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент", - указала она.

"Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей", - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.

По данным агентства Киодо, Аун Сан Су Чжи находится в столице страны Нейпьидо под домашним арестом.

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РоссияМьянмаЗахарова, Мария ВладимировнаПолитический кризис в Мьянме
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