В Госдуму внесли законопроект о дактилоскопической регистрации мигрантов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок, в том числе в целях ведения трудовой деятельности. Документ размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас есть ряд категорий иностранных граждан, которые могут длительное время находиться в РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшую часть из них составляют граждане стран - членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), которых на 1 марта 2020 года в России находилось около 2,5 млн. человек.

"Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, отсутствие возможности идентификации по биометрическим персональным данным значительно затрудняет выявление лиц, находящихся в розыске, пребывание которых в РФ нежелательно и т. д.

Для решения указанных проблем законопроектом предлагается внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ", предусмотрев положения, "обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории Российской Федерации длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года)".

"Вместе с тем для иностранных граждан, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, предлагается установить обязанность прохождения указанных процедур в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ", - говорится в пояснительной записке. Планируется привлечь к данной работе организации, находящиеся в ведении МВД России, а также уполномоченную московскими властями организацию, "учитывая значительный опыт и уровень профессиональной подготовки ее специалистов, наличие у нее значительной материально-технической базы для организации данной работы, а также имеющееся действенное взаимодействие с подразделениями МВД России".

Также законопроектом предлагается установить, что "срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия".