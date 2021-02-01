Комиссия Думы по иновмешательству обсудит несогласованные акции на заседании 10 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ зафиксировала участие стран Запада в организации несогласованных акций в РФ, а также след украинских спецслужб в распространении призывов участвовать в протестах. Это будет обсуждаться на заседании комиссии 10 февраля, сообщил ее председатель Василий Пискарев.

"Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства констатирует факт участия и заинтересованности западных стран в их организации. Например, поддержка протестующих в соцсетях и подробное описание мест проведения митингов на сайте посольства США как в этом, так и в прошлом году. <...> Обнаружен и след украинских спецслужб в распространении призывов выйти на улицы российских городов", - написал он в своем инстаграме в понедельник.

Кроме того, члены комиссии обратили внимание на вовлечение в протесты молодежи посредством соцсетей. По словам депутата, "враждебные действия... по манипулированию нашими детьми" производятся в соцсетях TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и сервисе Youtube. "Все эти факты будут детально рассмотрены на заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства 10 февраля", - добавил Пискарев. По мнению депутата, протесты "сопровождались высокой степенью радикализации" и прошли в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в городе участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, порядка 150 человек были задержаны.