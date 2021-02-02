Лавров обсудит с главой МИД Швеции повестку дня ОБСЕ и региональную безопасность

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится с главой МИД Швеции Анн Линде, которая прибудет в российскую столицу с рабочим визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Последний раз Линде посетила РФ в феврале прошлого года, то есть до того, как в мире объявили о пандемии коронавируса.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече министры рассмотрят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике, актуальные темы российско-шведских отношений.

Повестка дня ОБСЕ

Председательство в ОБСЕ перешло к Швеции 1 января. Незадолго до визита в Москву Линде заявила, что рассчитывает на плодотворные и откровенные дискуссии с главой МИД РФ относительно вопросов, касающихся повестки дня организации. Как ожидается, стороны обсудят задачи ОБСЕ в трех измерениях - военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном, а также планы работы организации в 2021 году.

Особое внимание будет уделено ситуации на Украине. Как указали в МИД РФ, стороны сделают акцент на работе контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости содержательного прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского комплекса мер. Запланирован обмен мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая призвана следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны. Тема Украины особенно актуальна в связи с состоявшимся 19-20 января рабочим визитом Линде в Киев.

Важное место на переговорах займет также тема содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Министры рассмотрят посредничество организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.

Региональная безопасность

Москва и Стокгольм сотрудничают по линии многосторонних региональных форматов на севере Европы - в Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, в рамках "Северного измерения" и программ приграничного сотрудничества Россия - ЕС, а также Арктического совета, двухгодичное председательство в котором перейдет к РФ в мае этого года.

В декабре 2020 года Линде назвала очень продуктивным диалог региональных организаций двух стран по проблемам Балтийского и Баренцева морей и Арктики и выразила надежду на дальнейшее развитие этого сотрудничества. Планируется, что данная проблематика также окажется в фокусе внимания министров.

Швеция не является членом НАТО, и ее политика неучастия в военных союзах - важный фактор стабильности в регионе Балтийского моря, на севере Европы и на Европейском континенте в целом. При этом наблюдается наращивание практического взаимодействия Стокгольма с альянсом, включая участие Швеции в военных учениях НАТО, предоставление своей территории под эти маневры. Не прекращаются заявления о наличии некой "российской угрозы".

В то же время с российской стороны неоднократно выражалась готовность к обсуждению со шведскими партнерами любых вопросов в сфере безопасности, вызывающих у них беспокойство, о чем говорил Лавров и на переговорах год назад. Однако ответа на предложения Москвы не поступало. "Со своей стороны убеждены: на севере Европы нет вопросов, требующих военного решения, тем более наращивания присутствия НАТО в этом регионе, в том числе в непосредственной близости от российских границ", - подчеркнули в МИД РФ.

Общие интересы

На повестке дня переговоров стоит целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

Ожидается, что особое внимание будет уделено продвижению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, природоохранной, культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах в развитие договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в Санкт-Петербурге 9 апреля 2019 года.

Одной из ключевых тем станет преодоление негативной тенденции сокращения объема взаимной торговли, обусловленной в том числе пандемией. Двусторонний товарооборот со Швецией в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился более чем на 30%.

Интерес к вакцине

В последнее время развитие получило российско-шведское практическое взаимодействие в области здравоохранения, в том числе в контексте противодействия пандемии. Ситуация с коронавирусом в Швеции остается сложной, несмотря на относительный спад в последние недели. В стране на сегодняшний день было выявлено около 55 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который был зарегистрирован в Великобритании.

Ранее посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев рассказал ТАСС о том, что шведские эксперты начали проявлять интерес к сотрудничеству с РФ по вакцине "Спутник V". В декабре 2020 года был заключен меморандум о взаимодействии между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и шведско-британской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции. Не исключено, что министры коснутся и этой темы.