Эксперт считает, что события в Мьянме нельзя назвать военным переворотом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. События в Мьянме являются не военным переворотом, а попыткой разрешить политический кризис законными методами, прописанными в действующей конституции страны, рассказала ТАСС доцент кафедры востоковедения МГИМО, кандидат политических наук Ксения Ефремова.

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

Решение об объявлении в стране режима чрезвычайного положения было принято после того, как союзный избирком отказался рассматривать заявления оппозиции о нарушениях, допущенных на прошедших в ноябре прошлого года парламентских выборах, которые выиграла правящая партия - Национальная лига за демократию (НЛД).

"Нежелание правительства НЛД расследовать нарушения избирательного законодательства, тщательно задокументированные наблюдателями, и его отказ пересмотреть итоги недавних выборов привели к политическому кризису, который мы наблюдаем сегодня", - сказала Ефремова.

По ее словам, оппозиция требовала разобраться с этими нарушениями, обращаясь и к президенту страны, и в союзный избирком, и в парламент, и в Верховный суд, но так и не получила ответа. "Военные шли пошагово по всем инстанциям с просьбой разобраться и пересчитать голоса. Выступили с инициативой созвать Совет национальной обороны и безопасности, который так и не был созван гражданской администрацией. Хотя именно там могли бы быть приняты политические решения, которые помогли бы избежать введения чрезвычайного положения, о котором сейчас говорится", - рассказала эксперт.

"Президент отказался реагировать на явное нарушение конституционных норм, допущенное при проведении выборов и подсчете голосов. Соответственно, по мнению военных, он был отстранен от власти на законных основаниях", - пояснила Ефремова.

Она также подчеркнула, что ни одна из политических партий Мьянмы не получила преимущества в результате сложившегося политического кризиса.

Нарушения на выборах

Согласно законодательству Мьянмы, Вооруженные силы этой страны являются гарантами соблюдения конституции и проведения свободных и справедливых выборов.

По словам эксперта, военные проанализировали ход ноябрьских выборов и применения выборных технологий в 315 избирательных округах. Согласно справке (есть в распоряжении ТАСС), в списках союзного избиркома насчитывается 5,802 млн избирателей с повторяющимися (идентичными) удостоверениями личности. Кроме того, выявлены факты голосования несовершеннолетних детей, большого числа лиц старше 100 лет и свыше 4,6 млн граждан без удостоверения личности. Из справки следует, что суммарное количество фактов потенциального мошенничества или ошибочных данных об удостоверениях личности имело место в отношении около 10,5 млн человек (что составляет почти четверть зарегистрированных избирателей).

По данным мьянманской оппозиции, в стране активно работает фонд Сороса и выборы в этой стране сопровождали две американские компании, которые поставили всю технику и оборудование для проведения выборов.

Усиление ВТС России и Мьянмы

По мнению Ефремовой, текущий политический кризис не скажется отрицательно на военно-техническом сотрудничестве России и Мьянмы. "Я думаю, что оно, напротив, усилится", - выразила мнение эксперт.

"Правительство НЛД каждый год секвестировало военный бюджет. Кроме того, существовал ряд сложностей с поставками, которые осуществляла российская сторона", - сообщила она.

Ранее в рамках ВТС Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, десять вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Заключен контракт на шесть Су-30СМЭ, поставки самолетов уже начались. Кроме того, в этом году были подписаны контракты на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", беспилотных летательных комплексов "Орлан-10Э", а также РЛС.