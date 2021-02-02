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Лавров выразил надежду на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Навальным

Глава МИД России отметил отсутствие ответа на запрос о том, "каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод, что Алексей Навальный был отравлен новым веществом из так называемой группы "Новичков"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет открыто и честно обсудить с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде все вопросы, связанные с ситуацией вокруг дела Алексея Навального.

"Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. Тем более, что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, в этом кровно заинтересованы", - сказал он, открывая переговоры со своей коллегой из Швеции.

"Нет ответа и на наш запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен новым веществом из так называемой группы "Новичков". Это совсем не вписывается в требования о транспарентности в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают наши германские и прочие коллеги", - указал министр. 

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Лавров, Сергей ВикторовичШвецияРоссия
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