В Совфеде изучат вопрос о введении наказания за призыв к санкциям против россиян

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России изучит вопрос об установлении ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ, заявил журналистам во вторник председатель комиссии Андрей Климов.

"У нас уже есть закон, который предполагает ответственность стран, вводящих против нас ограничительные меры. Таким образом, мы начинаем применять по отношению к ним контрсанкции. Если рассматривать это предложение в духе закона, который уже действует, то вполне понятно, что лица, которые способствуют введению против нас такого рода противоправных рестрикций, тоже, наверное, должны подлежать какому-то наказанию. Вопрос - какого рода, как это прописать законодательно", - сказал Климов.

"Конечно же, мы на своих мероприятиях, круглых столах, расширенных заседаниях рабочих групп эти и подобные предложения будем внимательно оценивать, я не исключаю, что так или иначе мы соответствующую законодательную реакцию продемонстрируем", - добавил сенатор.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил установления уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. По мнению Володина, соответствующие изменения в Уголовном кодексе РФ можно предусмотреть при подготовке ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ.

В субботу, 30 января, в Facebook Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом), был размещен текст обращения к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков россиян. Как отметил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом ФБК "де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента".