Песков: решение о встрече Навального с Боррелем может принять суд, а не Кремль

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение о том, возможна ли встреча главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с находящимся в СИЗО Алексеем Навальным принимает не Кремль, а суд. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной. Это не наша прерогатива. Не мы принимаем такие решения. Такие решения принимают следователи, судьи в разных ситуациях по-разному", - сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле высказанное желание Борреля встретиться с Навальным возможным.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые просьбы на этот счет МИДом будут ретранслированы в судебные инстанции и следственные органы. При этом он заметил, что не видит повода для посещения Боррелем Навального. "Они же не родственники, не знакомые, никто", - сказал он, заметив при этом, что высказывать какое-то мнение на этот счет не дело Кремля.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест Навального.