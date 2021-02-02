Захарова назвала приезд западных дипломатов на суд Навального саморазоблачением их роли

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Присутствие иностранных дипломатов на судебном процессе над Алексеем Навальным является саморазоблачением Запада в попытках сдерживания России и давлением на судью. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала во вторник в Facebook.

Она напомнила, что традиционно дипломаты поддерживают в судах граждан своих стран. "Это [появление дипломатов на суде Навального] уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?" - указала Захарова.