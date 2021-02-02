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Песков: дипломаты, прибывшие на заседание по делу Навального, не должны давить на суд

Пресс-секретарь президента отметил, что они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, но никак не за рамками этой конвенции

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Иностранные дипломаты, прибывшие на процесс по делу Алексея Навального, вольны действовать в рамках международного права, но не должны вмешиваться во внутренние дела РФ или оказывать давление на суд. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, но никак не за рамками этой конвенции. Конечно, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России, тем более допускать какие-либо действия, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - подчеркнул представитель Кремля.

Он не стал уточнять, является ли сам приезд дипломатов на судебное заседание такой попыткой давления, перенаправив этот вопрос в МИД РФ. "Я не сомневаюсь, что соответствующий комментарий последует", - добавил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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