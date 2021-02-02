Лавров рассчитывает, что Швеция будет способствовать возвращению доверия в ОБСЕ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Швеция в ходе своего председательства в ОБСЕ будет способствовать возвращению доверия и решению ряда проблем. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"Мы надеемся, что в нынешней непростой ситуации, которая в Европе сложилась, шведское председательство в ОБСЕ будет руководствоваться взвешенным, конструктивным подходом, способствовать восстановлению доверия на нашем общем пространстве. И, конечно, мы будем всячески способствовать такому подходу", - сказал он.

Лавров отметил, что российская сторона на переговорах выдвинула предложения для повышения эффективности организации. "Сегодня мы передали нашим шведским коллегам соответствующий неофициальный документ с изложением того, как и в каких формах можно наладить дискуссию по этой актуальной теме. Рассчитываем, что шведская сторона уделит этому вопросу должное внимание", - указал министр.

Глава МИД РФ выразил надежду, что действующее председательство в ОБСЕ будет содействовать решению конкретных проблем "через поиск точек соприкосновения и формирование объединительной повестки дня". По его словам, на встрече были также затронуты бюджетные и кадровые вопросы.

"Россия готова к сотрудничеству на таких ключевых направлениях как борьба с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий и с любыми другими формами организованной преступности", - продолжил Лавров. Он также отметил, что у ОБСЕ есть потенциал для содействия борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Лавров добавил, что для России остаются приоритетными такие проблемы, как обеспечение прав национальных меньшинств, борьба с проявлениями неоназма, христианофобии и исламофобии.

Диалог между Киевом и Донбассом

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что Швеция в ходе председательства в ОБСЕ будет способствовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом.

"Рассчитываем, что действующее председательство поспособствует прямому диалогу между Киевом и Донбассом в Контактной группе и обеспечит беспристрастность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", - сказал он.

Лавров отметил, что Россия со своей стороны вновь подчеркнула необходимость полного и последовательного выполнения минских соглашений. "Считаем, и мы об этом сказали нашим шведским коллегам, что любые попытки выгородить Киев, который упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, будут контрпродуктивны", - добавил министр.

Попытки ограничить доступ к информации

Лавров считает, что ОБСЕ должна уделять особое внимание проблеме доступа к информации с учетом попыток IT-гигантов вводить цензуру на мнения, не устраивающие их администрации.

"На фоне цензурирования неугодных мнений со стороны глобальных IT-компаний особое внимание необходимо уделить обеспечению права на доступ к информации", - сказал он.

27 января Совет Федерации и МИД РФ выступили с заявлениями о необходимости выработки международными структурами правил, регулирующих работу соцсетей и крупных IT-компаний. Как, в частности, заявили на Смоленской площади, "рестриктивные действия администраций американских социальных сетей в отношении размещаемого в них контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре".

Лавров заявил, что Россия подготовит к следующему совету министров иностранных дел стран ОБСЕ (СМИД) предложение по вопросу свободы доступа к информации.

"Россия в ходе подготовки к совещанию министров иностранных дел ОБСЕ выносила проекты, которые предлагали подтвердить те принципы базовые, которые были одобрены ОБСЕ еще в 90-х годах. Прежде всего речь шла о принципах свободы доступа к информации как для граждан, так и для журналистов, - сказал он. - Тем не менее большинство стран воспротивилось консенсусу, который подтвердил бы необходимость свободы доступа к информации. Несмотря на это, готовим аналогичный документ к СМИД ОБСЕ, который пройдет в Стокгольме".

Лавров добавил, что проблема транспарентности приобретает особое значение.

Выход РФ из ДОН

По словам Лаврова, Россия готова будет конструктивно рассмотреть сложившуюся ситуацию при полном возвращении США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН).

"Если США вернутся полностью к выполнению этого договора [ДОН], РФ будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно. И все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно в этом случае будет обсуждать, рассматривать в консультативной комиссии", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Как указал глава российского МИД, на данный момент не совсем верно говорить о том, что процесс выхода РФ из соглашения уже начался. "Мы объявили о том, что мы приняли такое решение. Но процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора", - пояснил министр.

Лавров также указал, что на фоне выхода США из договора предыдущая администрация Белого дома занималась "выламыванием рук" союзникам по НАТО, предлагая остающимся в ДОН странам в нарушение соглашения делиться информацией, которая будет собрана над российской территорией. "Именно поэтому мы предложили нашим коллегам по этому договору переподтвердить обязательства, которые в нем содержатся, что информация, получаемая в ходе полетов, не будет передаваться третьей стороне. На это нам ответили невнятно, из чего мы сделали вывод, что американское давление возымело действие и европейцы просто не хотят подтверждать то, что - они не исключают - будет нарушаться", - добавил глава МИД.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство объяснило такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях, то есть после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.

Взаимодействие Швеции с НАТО

Лавров заявил, что Россия озабочена попытками Североатлантического альянса втянуть Швецию в свою активность.

"Обменялись мнениями о том, как выглядит ситуация в районе Балтийского моря, на севере в Европе в целом. Мы рассматриваем политику Швеции по неучастию в военных союзах как важный фактор региональной стабильности. И, конечно же, мы с озабоченностью наблюдаем за попытками все-таки последовательно втягивать Стокгольм во взаимодействие с Североатлантическим альянсом", - сказал он.

Министр указал на то, что Швеция все чаще участвует в совместных учениях с НАТО и предоставляет свою территорию под натовские маневры. "Мы убеждены, что на Севере - ни в Арктике, ни в целом на Севере Европы - нет никаких проблем, которые требуют вовлечения военно-политических блоков. И все проблемы, которые там существуют можно решать силами стран этого региона", - подчеркнул Лавров.

Безопасность в Северной Европе

По словам Лаврова, Москва рассчитывает на конкретную реакцию стран Северной Европы и Прибалтики на российскую инициативу по безопасности в этом регионе.

"Рассчитываем, что наши многочисленные предложения по налаживанию диалога в сфере безопасности в этой части Европы будут рассмотрены и мы получим конкретную реакцию", - сказал он.

Он пояснил, что речь идет о российской инициативе собрать формат, который включает в себя пять стран Северной Европы, три прибалтийских страны и РФ. "[Чтобы] откровенно обменяться мнениями о тех озабоченностях, которые у каждой из этих стран существуют в сфере безопасности, в отношении друг друга, да и вообще в целом о безопасности в этом регионе", - указал министр.

Поставки для компании "Газ"

Москва рассчитывает, что удастся преодолеть проблему с поставками для российской автомобильной компании "Газ" шведской продукции, экспорт которой был ограничен властями королевства, заявил Лавров.

"Надеемся, что удастся найти взаимоприемлемый выход и в ситуации с поставками шведской продукции для российской автомобильной компании группы "Газ". В прошлом году власти Швеции по каким-то причинам запретили экспорт запасных частей для промышленного пресса, который используется на заводах группы "Газ", - сказал он.

Лавров добавил, что рассчитывает, что власти Швеции пересмотрят свое решение и учтут экономические интересы двух стран.

По словам министра, Россия также выступает за преодоление негативной тенденции в двусторонней торговле. "Она серьезно просела за первые одиннадцать месяцев прошлого года. И, конечно же, важную роль в этих усилиях мы отводим Межправительственному российско-шведскому наблюдательному комитету. Как мы понимаем, у сопредседателей этого важного органа есть заинтересованность провести его очередную сессию в текущем году в Стокгольме", - указал он.