Володин считает, что увещательные меры не действуют на призывающих к санкциям против РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Госдума вернется к рассмотрению вопроса об ответственности за исполнение западных санкций в России, если будут звучать призывы к их введению. Об этом во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, заметив, что увещательные меры не работают.

Володин напомнил о принятом в 2018 году в первом чтении законопроекте об уголовной ответственности за исполнение зарубежных санкций на территории РФ. "Мы исходили из того, что нам необходимо было защитить нашу экономику, предприятия, попавшие под зарубежные санкции, должны были эффективно работать на территории нашей страны", - сказал политик.

Спикер заметил, что законопроект "по-разному был воспринят деловым сообществом". "Поэтому мы провели диалог и вышли на те решения, которые сейчас позволяют тем предприятиям, бизнесменам, которые находятся под санкциями за рубежом, в России работать, им никто не создает препятствий, несмотря на то, что есть компании с зарубежным участием", - продолжил Володин, добавив, что парламентарии сделали оговорку. "Если будут инициативы и конкретные шаги по реализации этих инициатив в части отнесения наших граждан к спискам по наложению на них санкционной политики, то мы этот вопрос вновь будем рассматривать", - пояснил он.

"И сегодня мы видим - ни на кого эти увещательные меры не действуют, поэтому надо принимать закон", - сказал Володин.

В понедельник Володин не исключил установления уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. Он допустил, что соответствующая поправка может быть предложена к законопроекту о наказании за исполнение западных санкций на территории РФ.

30 января на странице в Facebook исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Владимира Ашуркова был размещен текст обращения к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков россиян. Как отметил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом ФБК "де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента".

О законопроекте

Проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ, принятый в первом чтении, был внесен 14 мая 2018 года спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также лидерами всех парламентских фракций. Он дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". В соответствии с ней максимальное наказание за исполнение западных санкций на территории России предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы.