В СФ считают, что приезд западных дипломатов в суд подтверждает, что Навальный - иноагент

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Приезд иностранных дипломатов на судебный процесс над Алексеем Навальным подтверждает его статус иностранного агента в РФ. Такое мнение высказал ТАСС во вторник председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

"Когда вдруг иностранные дипломаты приезжают не к своему гражданину на судебное заседание, это не запрещается законом, само по себе это не может быть рассмотрено как нечто сверхъестественное, но это подтверждает справедливость того, что господин Навальный рассматривается у нас как иностранный агент. Если кому-то неудобно так термин воспринимать, то как ставленник иностранных государств", - пояснил Климов.

"Поскольку ставленник находится сегодня в суде, к нему спешно съезжаются те, кто сделал на него ставку, чтобы, видимо, организовать политическое, моральное сопровождение", - подчеркнул сенатор.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыло около 20 представителей посольств разных стран, среди них США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.