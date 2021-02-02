Посольство РФ добивается от Египта прояснения ситуации по двум заключенным россиянам

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ направило в МИД Египта ноты с просьбой предоставить полную информацию по двум удерживаемым в тюрьме россиянам. Об этом сообщил во вторник российский посол в этой стране Георгий Борисенко.

"После депортации из страны в декабре и январе пятерых граждан РФ в следственных изоляторах остаются еще двое наших граждан - жители Ингушетии и Кабардино-Балкарии, - пояснил он, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы в очередной раз направили в МИД ноты по каждому из них с просьбой к компетентным органам предоставить нам информацию о том, что им инкриминируется, в чем их конкретно обвиняют и почему их не освободили вместе с другими". По словам дипломата, российская сторона "будет настаивать на скорейшем освобождении этих граждан".

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые приехали в Египет учиться. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии долгое время оставалась неизвестной. Удалось выяснить, что четверо из пяти задержанных были переведены в тюрьму Каира, но никаких обвинений им долгое время не выдвигали. О пятом жителе Ингушетии Хезире Дугиеве, который также, предположительно, был задержан властями, вообще ничего не было известно, силовые структуры Египта не подтверждали факт нахождения его под арестом. Шестым фигурантом дела об экстремизме стала гражданка России, киргизка по происхождению, мать пятерых детей. Позднее стало известно об аресте жителя Чечни и Кабардино-Балкарии.

"27 декабря прошлого года египетские власти депортировали жителя Чечни, 26 января этого года - еще четверых, включая женщину и троих жителей Ингушетии, в итоге из семерых удерживаемых в египетской тюрьме к настоящему моменту освобождены пятеро, - напомнил посол. - Остаются гражданин Дзейтов из Ингушетии, который находится в тюрьме с августа 2018 года, и Шелов из Кабардино-Балкарии, который был арестован в апреле 2019 года".

По словам Борисенко, всем задержанным позднее были выдвинуты официальные обвинения в финансовой поддержке террористических организаций, а также распространении экстремистских идей через интернет. "Но в чем конкретно это заключалось, мы не знаем и до сих пор не можем получить внятных объяснений и доказательств их вины от египетских партнеров, - подчеркнул посол. - В любом случае активные усилия российской дипломатии уже дали свои плоды, и надеемся, что египетские партнеры постараются разобраться в ситуации и пойдут нам навстречу [в освобождении двоих оставшихся россиян]".