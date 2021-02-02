{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова назвала политической акцией присутствие западных дипломатов на суде над Навальным

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан их страны или международных террористов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Присутствие представителей зарубежных посольств на судебном процессе над Алексеем Навальным не является нормой в дипломатии, речь идет о политической акции. Об этом написала во вторник на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это никакая не норма. Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан их страны или международных террористов - людей, совершивших преступление в третьих странах, например, - указала дипломат. - А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идет о политической акции".

Также Захарова напомнила, что представителей российских диппредставительств на Западе не всегда допускают на судебные процессы над гражданами РФ. "Во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам никаких не американцев, а россиян", - добавила она.

"Не надо придумывать какие-то несуществующие дипломатические нормы и практики, нужно давно признать: в данном случае это западные деньги, западные дипломаты (что Япония делает в суде - знает Вашингтон), западный политический проект", - резюмировала дипломат.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыло около 20 представителей посольств разных стран, среди них США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Молния
Путин: Россия на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией
Читать полностью