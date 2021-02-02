Володин: призывы к санкциям против россиян надо сделать отдельным составом преступления

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разрабатывают поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ об ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ, целесообразно прописать ее в рамках отдельного состава преступления. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в эфире "Первого канала".

"Работу сейчас ведем над тем, чтобы принято было изменение в законодательство, в Уголовный кодекс. И те люди, кто предпринимает конкретные действия для того, чтобы нанести вред нашей стране через такие обращения, привлекались бы к ответственности, и чтобы их достаточно жестко наказывали за такие поступки", - сказал Володин. Политик признал, что такие призывы могут стать "серьезной проблемой" для российского государства.

По его словам, юридические аспекты закрепления в УК ответственности за такие деяния пока обсуждаются. "Исходя из того, что происходит, было бы правильно, чтобы это был отдельный состав. Раз начинают уже использовать возможности других государств для того, чтобы разрушить нашу страну, должен быть и адекватный ответ", - подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее Володин допустил, что поправки в УК могут быть предложены ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ. Документ был внесен на рассмотрение депутатов в мае 2018 года спикерами Госдумы и Совета Федерации, а также лидерами всех парламентских фракций. Он дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". В соответствии с ней максимальные меры ответственности за исполнение западных санкций на территории России предусмотрены в виде четырех лет лишения свободы.

Второе чтение законопроекта было перенесено для проведения консультаций с бизнесом, который выразил обеспокоенность инициативой в ее первоначальной редакции.