Посол РФ: в Москве позитивно настроены на возобновление чартерного сообщения с Египтом

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. В Москве настроены на возобновление чартерного сообщения с египетскими курортами, но вопросы безопасности россиян остаются на первом месте, заявил во вторник российским журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

Он рассказал о проходящей сейчас инспекционной поездке российской делегации в составе специалистов из Минтранса и экспертов в области безопасности. "Поскольку прошлой весной из-за пандемии работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что все функционирует без сбоев, - сказал он. - Если общая оценка будет положительной, это позволит думать о восстановлении прямого чартерного сообщения между двумя странами".

Посол подчеркнул, что для российской стороны вопросы безопасности соотечественников остаются приоритетными. "Общая ситуация на Ближнем Востоке остается непростой, в регионе и Египте действуют экстремистские группы, и мы не можем не принимать во внимание эти факторы, - сказал Борисенко. - Мы рассчитываем, что Египет будет строжайшим образом подходить к обеспечению безопасности россиян не только в аэропортах, но и на самих курортах. Нельзя допустить повторения теракта 2015 года на Синае, поэтому мы продолжаем работу с правоохранительным органами". Главное, чтобы схемы по обеспечению безопасности поддерживались на высоком уровне, не допускались сбои, отметил дипломат.

Несмотря на отсутствие чартерного сообщения между Россией и Египтом, на красноморских курортах в 2020 году отдохнули 30 тыс. россиян, в 2019 году - 150 тыс., сообщил Борисенко. В 2010 году, самым эффективным для страны в туристическом плане, Египет посетили около 4 млн россиян.

Работа российских экспертов на курортах Египта

27 января в Египет прибыла группа российских экспертов из 17 человек для проверки безопасности международных аэропортов в курортных городах Египта. До 4 февраля они работают в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Специалисты проверяют системы безопасности воздушных гаваней красноморских курортов: процедуры по обеспечению безопасности пассажиров от входа в здание аэропорта и до посадки в самолет, систему досмотра багажа, заправку бортов топливом и продуктами перед взлетом, а также отслеживание процесса входа и выхода рабочих и функциональность камер наблюдения. Одним из замечаний российской стороны в прошлый раз были сроки хранения записей на видеокамерах, которые составляли 48 часов. Эксперты обратили внимание на необходимость сохранения всех записей минимум 72 часа. В задачу экспертов входит и знакомство с обеспечением безопасности туристов собственно на курортах.

В январе 2020 года эксперты провели очередную инспекцию воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха, и тогда в Каире выразили надежду, что она станет завершающей перед подготовкой финального отчета о безопасности египетских аэропортов и возможным открытием чартерных рейсов.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.