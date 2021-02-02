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Россия передала ОБСЕ видео со случаями насилия против митингующих в странах организации

Эти факты упорно игнорируются как официальными лицами, так и ведущими СМИ, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская сторона передала действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеоматериалы, на которых запечатлены случаи насилия в отношении протестующих в странах - членах организации. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде передали видеоматериалы, на которых зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах - членах ОБСЕ. Данные факты упорно игнорируются как официальными лицами, так и ведущими СМИ. При этом нас же и обвиняют в собственных "грехах", - говорится в сообщении на странице дипведомства в Facebook.

К сообщению прикреплено видно, где наряду со случаями полицейского насилия в Австрии, Нидерландах, Польше, США, Финляндии, Франции и Чехии показаны случаи агрессии в отношении правоохранителей на несанкционированных акциях в России. "Для сомневающихся подготовили наглядную демонстрацию на контрасте. Как у них и как у нас. Почувствуйте разницу", - добавили в министерстве.

Линде находится в РФ с рабочим визитом. Ранее у нее состоялись переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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