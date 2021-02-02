Избранная главой поселения под Костромой уборщица не будет участвовать в выборах в Госдуму

КОСТРОМА, 2 февраля. /ТАСС/. Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская опровергла информацию о намерении участвовать в выборах в Госдуму.

Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) Владимир Бураков ранее сообщил ТАСС, что партия намерена поддержать Удгодскую на выборах в Госдуму.

"Нет, я никуда не буду [выдвигаться], ни в какие кандидаты", - сказала Удгодская во вторник ТАСС.

Она также сообщила, что ранее разговаривала с представителем Партии пенсионеров, но никакого решения принято не было. "Сейчас пока тишина, давно они не звонили", - добавила Удгодская.

Уборщица Марина Удгодская, выдвинутая областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, в 2020 году победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей.