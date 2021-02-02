Лавров на встрече с председателем ОБСЕ потребовал честности по ситуации вокруг Навального

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник встретился со своей шведской коллегой Анн Линде, которая прибыла в Москву в статусе председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще до начала переговоров стороны выразили намерение честно и прямо обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального. Глава российской дипломатии по итогам встречи призвал западных партнеров представить доказательства обвинений в адрес РФ по этому инциденту.

Визит Линде сразу же вызвал разговоры о позитивных ожиданиях России от нового председательства в ОБСЕ, которое перешло к Швеции с 1 января. Так, широкая повестка переговоров включала обмен мнениями по урегулированию кризисов на Украине, в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Министры выразили надежду, что им удастся достичь прогресса на этих направлениях.

Кроме того, российская сторона воспользовалась возможностью, чтобы указать на многочисленные проблемы в самой ОБСЕ, решение которых потребует консенсуса стран-участниц и достижения выверенного баланса интересов. В частности, в центре внимания была проблема защиты свободы слова, с которой представители русскоязычных СМИ сталкиваются за рубежом.

Лавров и Линде также обсудили двусторонние отношения, которые, по признанию российского министра, далеки от лучшего состояния. Тем не менее, собеседники отметили, что у двух стран есть значительный потенциал для развития сотрудничества в духе добрососедства.

Честность между соседями

Еще в приветственном слове глава МИД РФ обозначил настрой на откровенный диалог по ситуации вокруг Навального. Он сразу же указал на ряд вопросов, на которые Москва так и не получила ответы от зарубежных коллег. "Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях", - отметил Лавров.

В частности, министр указал, что до сих пор непонятно, "на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод" об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Россия ждет от Швеции "транспарентности и честности", как и от других западных стран, которые используют ничем не подкрепленные заключения и оценки для продвижения антироссийской позиции.

"Что касается дела Навального, то никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено, - сказал Лавров. - Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно", то у нас есть все основания полагать, что это инсценировка".

На страже свободы слова

По словам Лаврова, визит Линде в самом начале ее председательства в ОБСЕ предоставил удачную возможность обсудить многочисленные проблемы, которые "сохраняются и накапливаются в этой организации". Ярким напоминанием о них стал одиночный пикет у стен Дома приемов МИД против притеснений журналистов в Латвии. Член Общественной палаты (ОП) РФ Мария Бутина, которая больше года провела в американской тюрьме, с табличкой в руках пыталась обратить внимание шведского министра на серьезное ущемление прав и преследование представителей русскоязычной прессы в прибалтийской республике.

Российская сторона все еще ждет реакции ОБСЕ, призванной бороться с подобными ограничениями свободы, на свои неоднократные запросы по ситуации в Латвии. В свою очередь, на итоговой пресс-конференции Линде подчеркнула, что свобода средств массовой информации должна быть обеспечена на всем общеевропейском пространстве, а Латвия тут не исключение. "Важно, чтобы журналисты везде и в любой стране - Латвии, России, США, Канаде - имели возможность делать свою работу, не опасаясь вмешательства со стороны властей", - отметила она.

Россия продолжает продвигать в ОБСЕ инициативы, которые направлены на обеспечение свободы доступа к информации "как для граждан, так и для журналистов". Лавров сообщил, что Москва подготовит к следующему заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) стран организации соответствующее предложение. Глава МИД РФ добавил, что ОБСЕ должна уделять особое внимание этой проблеме с учетом попыток IT-гигантов вводить цензуру на мнения, которые не устраивают их руководство.

Ответственность председателя ОБСЕ

Несмотря на всю разницу в позициях Москвы и Стокгольма по ряду ключевых вопросов, которые стоят на повестке дня ОБСЕ, глава МИД Швеции выразила надежду на то, что стороны все же найдут точки сопряжения, в том числе и по украинскому кризису. Ранее Линде с первым визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ посетила Киев, где призвала к полному выполнению минских соглашений и общих договоренностей саммита в "нормандском формате" в декабре 2019 года. "К тому же самому я призываю и сегодня", заявила она, сидя за столом переговоров в России.

В Москве же рассчитывают, что председательство Стокгольма в ОБСЕ в 2021 году поспособствует прямому диалогу между Киевом и Донбассом в контактной группе и обеспечит беспристрастность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Глава российской дипломатии напомнил, что Россия не видит альтернативы полному и последовательному выполнению минских соглашений для урегулирования украинского конфликта. "Любые попытки выгородить Киев, который упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, будут контрпродуктивны", - подчеркнул Лавров.

На позитивную динамику в период председательства Швеции в ОБСЕ Россия надеется и на других внешнеполитических треках, прежде всего по проблематике карабахского конфликта и кризиса в Приднестровье.

Сохранить Договор по открытому небу

На совместной пресс-конференции главы дипведомств также прокомментировали ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН). Оба министра сошлись во мнении, что реанимация соглашения возможна при разумном подходе стран-участниц. По словам главы российского МИД, если США вернутся к выполнению договора, Россия "будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно", с возможностью проработки всех взаимных вопросов в консультативной комиссии. В свою очередь, председатель ОБСЕ считает возможным снять противоречия по исполнению ДОН и призывает Вашингтон вернуться в соглашение, а Москву - не выходить из него.

Тем не менее, по словам Лаврова, пока "не совсем верно говорить, что процесс выхода РФ из соглашения уже начался". Он будет запущен только после того, как Москва внесет соответствующее официальное уведомление депозитариям договора.