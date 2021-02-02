Захарова: РФ соблюла все нормы, позволив западным дипломатам посетить суд над Навальным

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия соблюла все имеющиеся нормы в ситуации с посещением иностранными дипломатами процесса в Мосгорсуде над Алексеем Навальным во вторник. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Отвечая на вопрос о том, подавали ли представители посольств заявки для присутствия в суде, Захарова отметила: "Как я знаю, такие заявки были". "Мы со своей стороны соблюдаем все те нормы (настоящие, не выдуманные), которые существуют, - указала дипломат. - Но нужно отделять практику по защите прав собственных граждан от политических акций, которые являются частью спланированных мероприятий по вмешательству во внутренние дела суверенного государства".

Некоторые представители посольств иностранных государств прибыли процесс не только на автомобилях с дипломатическими номерами, но и инкогнито, сообщила Захарова.

"Там ведь, знаете, как интересно происходило: многие [дипломаты] приехали на дипломатических машинах, на машинах с дипномерами, а многие приехали, так сказать, своим ходом, - сказала дипломат. - Инкогнито, да, было и такое".

Захарова подчеркнула, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального не является нормой. "Уникально то, что некоторые так называемые эксперты говорят, что это норма. Но это, конечно, никакая не норма, - отметила она. - Норма для зарубежного дипломата - запрашивать возможность и разрешение на посещение суда, в каждой стране свои процедуры, и присутствовать на тех делах, которые касаются судьбы гражданина той страны, которую он представляет".

По словам Захаровой, зарубежные коллеги сейчас "пытаются буквально оправдать свое присутствие" в Мосгорсуде, говоря о том, что это нормальная практика.

В этой связи официальный представитель МИД напомнила о ряде случаев, когда российских дипломатов на Западе не допускали на процессы над гражданами России. Среди таких ситуаций Захарова назвала процесс над Юрием Мелем в Литве, суд над Александром Винником во Франции, аналогичные случаи в Швеции, США, нескольких федеральных землях Германии. "Вот так западные блюстители порядка, свободы и демократии относятся к правам граждан нашей страны и к обязанностям, которые должны исполнять наши дипломаты. И когда они рассказывают о том, что это [посещение иностранными дипломатами судебных процессов] норма, пускай они эту норму в первую очередь исполнят на территории своих государств", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше", прибыли около 20 представителей посольств разных стран. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила ТАСС, что посещение послами иностранных государств судебных процессов над российскими гражданами в Москве является редким исключением, а не обычной практикой. Она также отметила, что "присутствие на судебном заседании в отношении гражданина России такого числа представителей посольств иностранных государств - впервые в практике Московского городского суда, да и районных судов".