Захарова заявила, что страны Запада всегда найдут повод для санкций в отношении России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Западные страны не нуждаются в фактах, чтобы вводить санкции в отношении России, повод для новых рестрикций находится сам собой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя возможность санкций со стороны Запада из-за вынесенного во вторник решения суда в отношении Алексея Навального.

"Повод находится сам собой. Им не нужно в принципе никакой фактуры, никаких данных. Если повода нет, они его придумают", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова обратила внимание на высказывания западных дипломатов о том, что посещение процесса над Навальным связано с желанием наблюдать за важными событиями в стране пребывания. В связи с этим дипломат напомнила, что страны Запада постоянно принимают решения о новых рестрикциях в отношении России, в том числе из-за воссоединения Крыма с РФ, "постоянно голосуют за какие-то резолюции, постоянно ссылаются на отчеты каких-то неправительственных организаций и экспертов".

"Мы с 2014 года зовем западных дипломатов, послов, советников, консульских сотрудников - любых представителей посольств, которые находятся в Москве и других городах России, приехать в Крым и посмотреть на то, как там обстоят дела, - отметила она. - Почему, если вы считаете, что это нормальная практика дипломатов зарубежных стран - изучать страну пребывания, а с этим я не могу не согласиться, - почему вы ходите на заседание суда, где нет дела вашего гражданина, при этом вы за уже 6 лет не можете доехать до Крыма и посмотреть, как там обстоят дела?"

Запросы России по ситуации с Навальным

Западным странам следовало бы ответить Москве на многочисленные запросы по результатам анализов Алексея Навального вместо различных призывов по его делу, заявила Захарова.

"Это самое парадоксальное. Они столько слов тратят на осуждение, призывы, требования. Ответьте меньшим количеством букв, уверена, на это уйдет меньшее количество слов: что же было в этих самых суперзасекреченных анализах Навального? Что может быть проще? Но ведь не отвечают", - сказала Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Навального из-под стражи.

По ее словам, западные партеры указывают на секретность анализов блогера и апеллируют к тому, что Навальный запретил им передавать материалы российской стороне. "Мы так и не получили, несмотря на многочисленные запросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопроса, в котором нас пытались уличить в Берлине", - констатировала дипломат.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

Ряд западных стран, включая США, ФРГ и Великобританию, выступили с призывом к российским властям освободить Навального.