Захарова: заявления стран Запада с призывами освободить Навального написаны под копирку

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить Алексея Навального после решения суда во вторник, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

"Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало - есть, чем заняться", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Заявления стран Запада с призывами освободить Навального написаны под копирку, это отрыв от реальности, отметила Захарова.