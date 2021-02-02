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Захарова: заявления стран Запада с призывами освободить Навального написаны под копирку

Официальный представитель МИД РФ назвала это отрывом от реальности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить Алексея Навального после решения суда во вторник, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

"Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало - есть, чем заняться", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Заявления стран Запада с призывами освободить Навального написаны под копирку, это отрыв от реальности, отметила Захарова.

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