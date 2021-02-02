Захарова: некоторые наблюдавшие за судом над Навальным дипломаты не знают русского языка

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Некоторые иностранные дипломаты, присутствовавшие на судебном заседании по делу Алексея Навального, не знают русского языка, что вызывает вопрос, как они наблюдали за процессом. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я посмотрела кадры, как корреспонденты каналов попытались поговорить с западными дипломатами, многие не могут ответить по-русски даже на банальный вопрос. Как же они наблюдали в зале заседания за тем, что там происходит?" - сказала она.

Захарова добавила, что "вся история полностью пронизана участием стран коллективного Запада"

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше", прибыли около 20 представителей посольств разных стран. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила ТАСС, что посещение послами иностранных государств судебных процессов над российскими гражданами в Москве является редким исключением, а не обычной практикой. Она также отметила, что "присутствие на судебном заседании в отношении гражданина России такого числа представителей посольств иностранных государств - впервые в практике Московского городского суда, да и районных судов".