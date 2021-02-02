Захарова пригласила иностранных дипломатов посетить Крым

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала иностранных дипломатов, которые присутствовали на суде по делу Алексея Навального, теперь посетить Крым.

"Вот хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие сегодня на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране. Хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим о том, что там тоже много всего интересного происходит", - сказала она в интервью телеканалу РБК.

Захарова напомнила, что западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции и мотивируют все эти действия Крымом. "Но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем. Тем более видим, насколько они активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма. Наконец-то у вас возможность самим воочию посмотреть, как там обстоят дела", - подчеркнула дипломат.

В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыло около 20 представителей посольств разных стран.