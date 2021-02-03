Захарова заявила, что США не нужны поводы для введения санкций против России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев LIVE ", комментируя заявления американского сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) о введении санкций против "ответственных лиц" из-за ситуации с Алексеем Навальным.

"А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны - они их всегда найдут и придумают", - сказала она.

Ромни сообщил во вторник, что в ближайшее время будет представлен законопроект, предусматривающий санкции из-за ситуации с Навальным.

Его заявление появилось вскоре после того, как суд в Москве принял решение о замене Навальному условного срока в 3,5 года на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По предварительным данным, Навальный проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".