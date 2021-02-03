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Кризис на Украине

Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране

Глава комитета Совфеда по международным делам отметил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является нарушением обязательств Киева перед ОБСЕ и Советом Европы
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является нарушением обязательств Киева перед ОБСЕ и Советом Европы. Об этом заявил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь действительно идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране", - сказал Косачев.

Он добавил, что со времен майдана "в этом смысле ничего не изменилось, несмотря на новые лица в руководстве страны".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу и депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм". В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Во вторник все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. Телеканалы уже заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
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