ЦИК передал думский мандат депутата Антошкина замглавы департамента правительства Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России передал вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" Николая Антошкина, умершего из-за коронавируса, зарегистрированному кандидату из федерального списка партии, замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Алексею Лисовенко. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Единая Россия", Лисовенко Алексею Анатольевичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Кроме того, комиссия приняла решение зарегистрировать Лисовенко депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Герой Советского Союза Николай Антошкин, получивший звание за личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, умер 17 января в возрасте 78 лет. Как сообщил ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, Антошкин болел коронавирусом.