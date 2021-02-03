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Кризис на Украине

Постпредство России призвало СЕ отреагировать на закрытие трех телеканалов на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK санкций сроком на пять лет

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Совете Европы (СЕ) выступило в среду с призывом к организации отреагировать на указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Соответствующее заявление опубликовано на странице российской представительства в Twitter.

"Второго февраля президент Украины ввел санкции против трех крупных украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет. В результате они прекратили вещание в стране. Мы призываем Совет Европы отреагировать на это нарушение свободы выражения мнения со стороны украинских властей", - говорится в публикации.

Ранее в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил ТАСС, что указ Зеленского является нарушением обязательств Киева перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Он добавил, что со времен "майдана" "в этом смысле ничего не изменилось, несмотря на новые лица в руководстве страны".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу - депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм". В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Во вторник все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. Телеканалы уже заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти.

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