ЦИК сформировал избирком для федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял постановление о формировании территориальной избирательной комиссии для федеральной территории "Сириус", в ее состав вошли 11 человек. Главой комиссии стала Наталья Фатеева.

"Мы обсуждали ситуацию, связанную с той задачей, которую мы решаем в связи с этим постановлением. Это формирование территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус"... Прошу поддержать данный проект постановления", - сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, добавив, что в состав избиркома вошли 11 человек. Решение о формировании комиссии было поддержано остальными членами ЦИК.

Другим постановлением комиссии была предложена кандидатура Натальи Фатеевой для назначения председателем избиркома федеральной территории "Сириус". С 2003 года она являлась членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса. Это решение тоже было поддержано членами ЦИК.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории "Сириус".