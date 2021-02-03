Слуцкий назвал санкции против телеканалов на Украине гонениями на свободу слова

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK - политически мотивированная попытка замолчать альтернативную точку зрения. Об этом в среду корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Конечно, здесь прослеживается политический мотив. Украинская власть всячески старается заставить замолчать любые источники альтернативной точки зрения. Безусловно, это цензура и гонения на свободу слова", - сказал он.

Депутат отдельно подчеркнул, что "в этом случае ограничивается работа" оппозиционных СМИ, в эфире которых регулярно идет общение на русском языке. "Буквально недавно на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы мы поднимали вопрос о защите русского языка и прав русскоязычных граждан. Мы будем продолжать это делать. И думаю, этот случай также будет в центре внимания", - резюмировал он.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам 112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу и депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции/ распространению телепрограмм". В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Во вторник все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. Телеканалы уже заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти.