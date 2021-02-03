Кремль не считает, что приговор Навальному повлияет на политическую ситуацию в стране

"Политическая ситуация в стране достаточно многогранна. В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, происходит много разных процессов, становление новых партий. Это очень многогранный процесс, поэтому, наверное, говорить о каком-то таком существенном влиянии [не приходится]", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что ему неизвестна реакция президента РФ Владимира Путина на это решение суда. "Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов. Не будем делать это и сейчас", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что не станет давать и личную оценку произошедшему. "Никак [не буду комментировать], это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать", - пояснил он.

По его словам, Путин думает о текущих делах, касающихся миллионов россиян, а не о своем месте в истории. Песков подчеркнул, что в Кремле не знакомились с речью Навального на судебном заседании во вторник, в которой тот размышлял в том числе о президенте РФ.

"Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории, однозначно - нет. Об этом говорить людям этой страны", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, задумывается ли сам президент РФ о своем месте в истории, пресс-секретарь напомнил о словах главы государства, что "эти думы - это не то, чему он предается". "Президент работает каждый день. Вы видите, сколько проблем, сколько текущих вопросов", - сказал Песков. В качестве примера представитель Кремля привел обсуждение программы льготной ипотеки, у которой есть и положительные, и отрицательные стороны. Как отметил Песков, такие темы "абсолютно далеки от схоластики, но касаются жизни миллионов и миллионов россиян".

"Вот этим вместе с правительством занимается президент каждый день. И было бы, наверное, глупо, если бы он вместо этого слушал какие-то выступления осужденных или думал о месте в истории", - заключил представитель Кремля.

Решение суда

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По предварительным данным, блогер проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".

Как отмечается в решении суда, позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии, суд находит несостоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию.