Песков назвал оправданными действия полиции по пресечению незаконных акций протеста

"В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона", - сказал он.

При этом представитель Кремля воздержался от прогнозов по росту числа незаконных акций. "Единственное, что можно сказать: безусловно, такая активность должна всячески пресекаться органами правопорядка", - заявил он, отметив, что российские социологи постоянно изучают показатели протестной активности, на этот счет проведены опросы и существуют различные данные. "Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться", - повторил Песков.

"Вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции, были желающие устроить такую несанкционированную акцию, - сказал он о событиях 2 февраля. - На это весьма решительно реагировала полиция, реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции". При этом ситуация оставалась спокойной именно "благодаря решительным действиям полиции", подчеркнул представитель Кремля.

В то же время, считает он, "те действия, которые вызывают вопросы, подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке". Говоря о видеозаписях с кадрами задержаний граждан, стоявших на остановках общественного транспорта и находившихся в автомобилях, Песков заметил, что "нужно рассматривать отдельно взятые случаи". "Что касается этих граждан в машине, этому же (задержанию - прим. ТАСС) предшествовали провокационные выкрики и оскорбления", - напомнил он. "Поэтому здесь всем нужно объективно и беспристрастно оценивать и квалифицировать [происходящее]", - убежден пресс-секретарь президента.

"Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города, - констатировал он. - Мы с вами можем просто не поддаваться на все эти провокации, в данном случае просто помогать сотрудникам [правоохранительных органов], таким образом противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок". В то же время Песков сказал, что не располагает информацией, кем являются эти провокаторы.

Оцепления в центре Москвы

Комментируя перекрытия силовиками отдельных улиц в столице в дни несанкционированных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, Песков заявил, что правоохранительные органы не должны согласовывать с Кремлем решения об оцеплениях в центре Москвы, их действия позволяют "избежать каких-то худших последствий".

"Это не должно согласовываться с Кремлем. В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, - отметил он. - За последние дни мы неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям". "Принимаются меры, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Эти меры эффективные, они позволяют избежать каких-то худших последствий", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков признал, что "это вносит существенный дискомфорт в жизнь города, но эти сложности не являются производными от деятельности полиции". "Полиция реагирует на провокационные призывы и заявления", - пояснил он.

Как ранее сообщал ТАСС, под оцепление были взяты, в частности, Неглинная улица, Кузнецкий мост, Тверская улица и прилегающие переулки.

2 февраля после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное люди группами собрались на Тверской улице и прилегающих к ней переулках. Собравшиеся, устроив шествие, перекрывали дважды Петровку, а также улицу Большая Дмитровка, Петровский и Дмитровский переулки, Неглинную улицу. Несанкционированные шествия были на Большой Никитской улице и в районе Кузнецкого моста.

Переулки, выходящие на Тверскую улицу, были перекрыты ОМОН. Проход для пешеходов от Пушкинской площади по Тверской улице перекрыли с обеих сторон. Полиция предупреждала, что акции незаконны.