Песков призвал не сравнивать протесты в России и Белоруссии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что нельзя проводить параллели между протестами в России и Белоруссии, так как ситуации в государствах разные и причины, которые привели к росту протестной активности, также отличаются.

"Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы. Я имею ввиду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть", - сказал Песков. "Но в то же время мы же две разные страны. У нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы не отождествлял это", - добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что в обоих государствах "силовые структуры выполняют свой долг". "Они борются с провокаторами и с несанкционированными акциями", - отметил он.

29 января на встрече со студентами президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, поддерживая протестную активность в Белоруссии, хотел "осуществить блицкриг, чтобы получить трамплин для наступления против России". В отношении событий в РФ Лукашенко сказал, что это "первый звонок", и раскачивание ситуации продолжится, так как в сентябре Россию ждут думские выборы, но отметил, что власти РФ сумеют этому раскачиванию противостоять.