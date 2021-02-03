Кремль советует международным организациям обратить внимание на блокировку СМИ на Украине

МОСКВА, 3 февраля /ТАСС/. Кремль осуждает действия украинских властей по блокировке телеканалов и считает, что на это следует обратить внимание международным организациям.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, "безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".

"Подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ и другим международным организациям", - уверен представитель Кремля.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

Песков не стал отвечать на вопрос, планирует ли Москва оказывать какую-то информационную поддержку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Я не знаю, о какой поддержке вы говорите. Российские СМИ работают в обычном режиме, освещают разные события, в том числе и это событие", - отметил представитель Кремля.